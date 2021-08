La Rocca di Anfo protagonista dell'estate valsabbina con eventi sportivi e culturali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La Rocca d'Anfo, anche ad agosto, sarà protagonista dell'estate valsabbina, con tre imperdibili eventi! Sabato 14 agosto torna il terzo appuntamento con lo yoga en plain air a partire dalle ore 18.00. La lezione è rivolta anche ad un pubblico di principianti guidati da Gabriella Guerini, insegnante, nonché socia fondatrice, dell'Associazione Studio Yoga di Brescia. L'evento, che si terrà presso il piazzale della Batteria Statuto, facilmente raggiungibile in pochi minuti dal parcheggio, è gratuito e vi si potrà accedere tramite prenotazione al numero 375.6221121 o alla mail info@vallesabbia.info. È necessario portare un tappetino, abbigliamento comodo e acqua.



Per gli appassionati di meditazione, martedì 17 agosto, la Rocca d'Anfo farà da sfondo ad una passeggiata rigenerante inframmezzata da esercizi di percezione corporea, camminata consapevole, mindfulness, ampliamento dei 5 sensi con la natura incontaminata del luogo. Accompagnati da Patrizia Biosa, guida autorizzata della Rocca, oltre che operatrice olistica, sarà possibile riconnettersi con sé stessi, col proprio respiro, col “qui ed ora” in un incantevole scenario. Il tour, della durata di circa due ore e mezza, partirà alle ore 9.00 dalla Caserma Zanardelli e, passando attraverso la mulattiera, terminerà alla Caserma Tirolo. Il percorso è adatto a tutti, purché muniti di abbigliamento comodo, acqua, cappellino e scarpe idonee a sentiero sterrato. Il costo è di € 15 ed è obbligatoria la prenotazione al 375.6221121 oppure info@vallesabbia.info.



Domenica 22 agosto sarà la volta dei tour notturni con Rocca d'Anfo by night. In occasione del plenilunio verranno infatti organizzati speciali tour panoramici al chiaro di luna, che inizieranno alle 19.00 con partenza dalla Caserma Zanardelli e termineranno con la visita della batteria Rolando. La prenotazione è obbligatoria e i biglietti possono essere acquistati sul sito www.roccadanfo.eu. Infine, a partire dal 27 agosto iniziano i venerdì in Rocca con la rassegna “Una Rocca da scoprire” a cura dell’Associazione La Polveriera. Il focus della serata sarà la bandiera italiana con la presentazione dei libri “Una e indivisibile storia ed evoluzione del tricolore italiano” ed “Emblemi e stendardi di stato 1860 – 2000” scritti a quattro mani da Matteo Ghedi e Gianluigi Valotti. L'evento, che sarà moderato dal giornalista e attore Sergio Insonni, è gratuito e avrà inizio a partire dalle ore 21.00 presso il portico della Caserma Zanardelli.



Per info e prenotazioni 375 6221121 o info@vallesabbia.info. “Una Rocca da scoprire” tornerà con 4 successivi appuntamenti il 3, 10, 17 e 24 settembre.