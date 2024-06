Rezzato: Festa d'estate a villa cantine Torreggiani

Sabato 22 e domenica 23 giugno nella splendida cornice di “Villa Cantine Torreggiani” si terrà la Festa d’Estate. L’iniziativa organizzata dal “Museo Storia e Patria” vuole, oltre che festeggiare l’arrivo dell’estate, inaugurare ufficialmente la mostra dedicata a Papa Giovanni XXIII. L’accesso alla festa è gratuito. Per la partecipazione alle attività organizzate e alle visite guidate verrà richiesto un contributo destinato al sostentamento e mantenimento del Museo. Attiva l’area food per tutta la durata della festa (per pranzo, cena e/o aperitivi).



Programma delle due giornate:

• Dalle 18.00 alle 24.00 Stand Gastronomico con grigliata mista, pane e salamina, formaggio fuso, patatine fritte e polenta.

• Dalle 18.00 alle 22.00 visite guidate alla mostra e alla villa.

• Dalle 21.00 alle 24.00 musica live con Stefano Sangalli (cover)



Programma domenica 23 giugno

• Dalle 10.00 alle 23.00 Stand Gastronomico con grigliata mista, pane e salamina, formaggio fuso, patatine fritte e polenta.

• Dalle 10.00 alle 22.00 visite guidate alla mostra e alla villa.

• Dalle 10.00 alle 19.00 attività creative “Arti e Mestieri” per bambini/ragazzi.

- Fusione del metallo: realizzazione di un piccolo ciondolo, punta di freccia o altro.

- Arte riciclo: costruzione di un acchiappasogni di legno e con materiale di riciclo.

- Manufatti: realizzazione di un bracciale in cordame

• Dalle 10.00 alle 19.00 corso di orienteering per imparare ad usare la bussola e a leggere le mappe (durata corso circa 45 minuti).



Laboratori creativi

I laboratori sono adatti a bambini dai 3 anni in su (i bambini dai 3 ai 6 anni devono essere supportati da un genitore). Domenica 23 giugno dalle 10.00 alle 19.00

1) Fusione del metallo: realizzazione di un piccolo ciondolo, freccia o altro.

2) Arte riciclo: costruzione di un acchiappasogni di legno e materiale di riciclo.

3) Manufatti: realizzazione di un bracciale in cordame

Ciascun laboratorio ha una durata di circa 45 minuti.

Gli oggetti creati saranno vostri!



Per partecipare è consigliabile la prenotazione via wapp al numero 335487010 (preferibile) oppure via mail a info@xtremeadventure.it indicando orario indicativo di arrivo e quanti bambini. Quota di partecipazioni ai tre laboratori € 15, un laboaratorio €8

Corso di Orienteering

Il corso di orienteering prevede una parte teorica che consiste nell’apprendimento della lettura delle mappe e dell’utilizzo della bussola e una prova pratica di orientamento con la ricerca di punti segreti.

Ci saranno due versioni per lo stesso corso:

• Corso per bambini/ragazzi – genitore e figlio (livello semplice)

• Corso per adulti (livello medio)

Durata del corso 1 ora circa.

Corso per bambini: bambino da solo 10€; bambino accompagnato da genitore 15€: Corso per adulti 10€.Domenica 23 giugno dalle 10.00 alle 19.00



Visite guidate



La visita gata prevede:

- mostra Papa Giovanni XXIII

- sotterranei/prigioni

- sala delle SS

- museo apparecchiature utilizzate negli ospedali da campo

Durata visita 1 ora e 30. Quota di partecipazione: Adulto 15€; Bambini fino a 16 anni 5€; Bambini sotto i 10 anni gratuito