Remedello: trapassato futuro, dialoghi tra archeologia e paesaggio

Presso la biblioteca comunale di Remedello, sabato 13 gennaio 2024 dalle ore 14.30, una giornata dedicata alla storia del territorio di Remedello: dal celebre ripostiglio dell'Età del Bronzo, alle trasformazioni del XX secolo, per riflettere insieme sul lavoro dell'uomo che modifica e adatta l'ambiente. Con gli interventi di Emanuele Bignotti, Marco Baioni, Claudia Mangani, Chiara Panelli, Maria Paola Pasini e Luigi Scalmana.



Dopo la conferenza, sarà possibile visitare il Museo Civico Archeologico di Remedello. Per i bambini dagli 8 agli 11 anni, in concomitanza all'incontro, letture e laboratorio a tema. L'incontro è in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo di Remedello e il Consorzio Chiese.



L'evento è inserito nella rassegna culturale Narrare il Lavoro, promossa dal Sistema bibliotecario Brescia Est, sostenuta anche dalla Provincia di Brescia e da Fondazione Cariplo, basata su quattro macrotematiche: sostenibilità, territorio, memoria e percorsi.



Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione entro il 10 gennaio, contattando la biblioteca di Remedello:



biblioteca@comune.remedello.bs.it