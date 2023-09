Quinzano: Basse frequenze, memorial Nico Sala

Giornata di festa e musica a Quinzano d'Oglio: 10 food e drink point, associazioni del territorio, stand e bancarelle, 2 aree live music, 7 band, 1 unico Obiettivo: beneficenza. L'associazione commercianti di Quinzano D'oglio in collaborazione con l’associazione di promozione sociale DEM - Music Pet Lab APS e il Patrocinio del Comune di Quinzano d’Oglio, organizza la prima edizione di: basse frquenze memorial Nico Sala - Quinzano d’Oglio (BS).



Basse Frequenze è un evento memorial organizzato a Quinzano d'Oglio (BS) dedicato a Nico Sala, musicista Quinzanese venuto a mancare a febbraio del 2023. Lo scopo principale della giornata è quello di poter raccogliere un importo il più possibile considerevole utile alle terapie di sollievo per persone colpite da tumori, donandolo ad una struttura sanitaria del territorio. Per la Prima Edizione di questo evento il ricavato verrà donato al Reparto Cure Palliative dell’Hospice Casa di Cura Ancelle della Carità di Cremona, Fondazione Teresa Camplani.



L’evento avrà luogo dal pomeriggio dalle 16 con laboratori per bambini a cura delle associazioni presenti, proseguirà dalle 17:00 con l'inizio della musica live con un alternarsi di 7 gruppi musicali, 4 band in elettrico e 3 in acustico per una giornata ricca di sonorità differenti. La giornata si concluderà con il concerto finale della band Diamant alle ore 2.15, gruppo hard rock della zona in cui ha suonato per quasi trent’anni il bassista Nico Sala, Quinzanese e persona alla quale è dedicata questa giornata commemorativa e di festa; sul palco insieme ai Diamante si alterneranno diversi amici bassisti di Nico e della Band per suonare insieme le note di basso che hanno reso intramontabile il suo ricordo.

Durante la giornata vi sarà la presenza di alcune associazioni senza scopo di lucro di promozione sociale e culturale del territorio che avranno spazio per alcune attività legate alla loro mission. Partecipando all'evento Basse Frequenze potrai trovare tanti gadget della festa il cui ricavato andrà devoluto per la causa benefica. Alla manifestazione Basse Frequenze potrai trovare: 10 food e drink point, Associazioni del territorio, Stand e Bancarelle, 2 Aree Live Music, 7 Band, tutti con 1 unico Obiettivo: Beneficenza.



Dall'aperitivo alla cena, tanti menù pensati per l'occasione dalle attività di ristorazione e bar di Quinzano, per una proposta Food e Drink veramente di qualità.