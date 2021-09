Rocca d'Anfo: Quando ritornerò... La storia del Sottotenente Antonio Gargano (1937-1942)

Stefano Molgora racconta il suo libro “Quando ritornerò” domenica 3 ottobre alle ore 17;30 presso la Rocca d’Anfo.



Molgora è architetto, appassionato di fotografia, montagna e storia, scrittore del libro “Memorie della grande guerra nella Valle del Caffaro”.



Il libro “Quando ritornerò…La storia del Sottotenente Antonio Gargano dalla Scuola Ufficiali alla battaglia di El Alamein (1937-1942)” è tratto da una storia vera, quella del sottotenente Antonio Gargano. È dalla corrispondenza di Antonio Gargano, Ufficiale di Artiglieria Medaglia d’Argento al Valor Militare, che nasce questo romanzo storico, intenso e soprattutto vero.



Antonio aveva combattuto per un Giuramento fatto alla Nazione, alla famiglia, ai suoi affetti. Un giuramento fatto sul suo Onore che vive integro ancora oggi nei suoi scritti; aveva combattuto per sopravvivere e tornare a casa da Elsa, sua moglie amatissima e dalla piccola figlioletta Annamaria che non aveva mai conosciuto ma che aveva amato ugualmente fino all’ultima scintilla della propria vita

