Provaglio d’Iseo: Ludobus

Un evento ludico per riscoprire il gioco, quello vero. Il Comune di Provaglio d’Iseo, Assessorato ai Servizi Sociali ha scelto le attività del Ludobus dell’Associazione Saltabanco di Collebeato (Bs) per promuovere azioni concrete di gioco che coinvolgano i bambini e i ragazzi e recuperino la dimensione spontanea dell′attività ludica.

Il Ludobus è uno speciale minibus attrezzato con oggetti e giochi realizzati prevalentemente attraverso materiali riciclati: una vera e propria ludoteca, che permette di giocare in mille modi diversi e soprattutto all’aria aperta; è perfetto per creare un momento di festa spontanea facendo riscoprire il piacere di stare insieme. In questa stagione fortemente penalizzata dalla pandemia, ancora in corso, proporre giochi semplici e genuini che facevano i loro nonni ai bambini che da 18 mesi stanno chiusi a giocare nelle loro camerette o in salotto, diventa una sfida che l’Amministrazione Comunale si appresta ad affrontare cercando di adattare gli spazi esistenti alle esigenze dei cittadini più piccoli.

Venerdì 6 agosto dalle 18.00 alle 21.00 la Piastra di Provezze in Via Caduto Franchini, sarà teatro del primo appuntamento con il Ludobus: animazioni con il paracadute, trampoli, imbutoni, tunnel del coraggio, giochi con i legni, costruzioni giganti, laboratori di vario genere (stelle filanti, fiori di plastica, che verranno riproposti a Provaglio, nell’area del mercato di Via Sebina, Sabato 28 Agosto alla stessa ora.

“Il Ludobus è un nuovo appuntamento nell’estate provagliese e speriamo sia gradito – afferma Lino Albertelli Assessore ai Servizi Sociali -. L’obiettivo di restituire gli spazi del paese al gioco si intreccia perfettamente con quello di creare attività che possano far uscire di casa i nostri bambini e appassionare anche i grandi, offrendo loro una valida alternativa allo smartphone e alla televisione”.

L’appuntamento gratuito, pensato per i bambini e le bambine dagli 8 anni in avanti ma aperto anche ai più piccoli se accompagnanti dai genitori, si svolgerà nel rispetto delle misure anti Covid-19 garantite dalla collaborazione con il Gruppo Alpini di Provezze e la Protezione Civile Comunale.

In caso di maltempo l’appuntamento con Ludobus sarà posticipato a nuova data.

