Pozzolengo ricorda il grande fotografo Ugo Mulas

Nell’anno di Brescia-Bergamo Capitale Italiana della Cultura il Comitato Ugo Mulas di Pozzolengo intende rendere omaggio al grande fotografo pozzoleghese, di cui proprio nel 2023 ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa, con un evento speciale per celebrarne la memoria, valorizzarne la figura e promuovere la cultura visuale quale elemento di crescita ed evoluzione del territorio e della sua comunità. L'appuntamento è fissato per domenica 27 agosto dalle 20.45, proprio nella piazza Ugo Mulas, a lui intitolata.

Un’occasione rara per ascoltare parole e pensieri, e rivedere alcune immagini di uno degli autori più rappresentativi della fotografia e dell’arte italiana del secondo Novecento. Per l'occasione interverranno Michele Smargiassi, Uliano Lucas e Franco Piavoli, coordinati da Ruggero Ughetti di Frammenti di Fotografia: tutti insieme converseranno liberamente sulla figura di Mulas. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti: in caso di maltempo l'evento si terrà nella Sala civica di Piazza Don Gnocchi.