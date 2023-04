Pozzolengo: "Letteratura e natura", incontro con Giuseppe Festa

Incontro con Giuseppe Festa presso la Sala Civica di Pozzolengo, in piazza don Gnocchi, 2 mercoledì 26 aprile alle ore 20.30.

Giuseppe Festa, laureato in Scienze Naturali, si occupa da molto tempo di educazione ambientale. Nei suoi libri per ragazzi e adulti ha saputo unire l’amore per la Natura, la sensibilità per le tematiche ambientali, l’avventura e la suspense in una scrittura che lo ha reso uno degli autori più amati del panorama letterario italiano per adolescenti.



Tra i suoi libri ricordiamo “Il passaggio dell’orso” (Salani, 2013), “La luna è dei lupi” (Salani, 2016), “I lucci di via Lago” (Salani, 2021), il thriller per adulti “Una trappola d’aria” (Longanesi, 2022) e l’ultimissimo “L'estate dell'Orsa Maggiore. Storia vera di un ritorno alla vita selvaggia” (Garzanti, 2023) in cui narrando le vicende di una cucciola d’orsa, orfana e affamata, recuperata dallo staff del Parco Nazionale d'Abruzzo, rivela la vera essenza dell'orso marsicano: una creatura intelligente e maestosa, drammaticamente a rischio d'estinzione, che riassume in sé la straordinaria ricchezza del nostro patrimonio naturalistico e l'urgenza di prendercene cura. Per informazioni: Biblioteca di Pozzolengo 0309916747; biblioteca@comune.pozzolengo.bs.it