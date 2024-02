Pisogne: escursione alla miniera dei Pozzi

Escursione nella miniera di Pisogne detta "dei Pozzi" tra storia, geologia e avventura. Ci saranno passaggi avventurosi che vi faranno vivere un'esperienza unica che si uniscono alla storia e alla geologia. La miniera si sviluppa orizzontalmente su 3 livelli, e per raggiungere l'ultimo si scende per oltre 150 metri. Stand enogastronomico di prodotti tipici di Pisogne.



Abbinata all'escursione in miniera, su una terrazza panoramica, ci sarà un piccolo assaggio (gratuito) di prodotti tipici, tra cui formaggi di vacca, capra e salumi dell'Azienda Agricola Faustini di Pisogne e la possibilità di acquistare i prodotti da mangiare sul posto o portare a casa.



L'escursione è adatta a tutti, basta un minimo di agilità,, anche bambini dai 5 anni in su (per loro verrà dedicato un percorso semplificato).



Una discesa di oltre 150 metri per rivivere la miniera, riscoprendo uno dei pozzi dove veniva gettato il minerale, i cameroni, la sorgente, varie concrezioni minerarie, perle di grotta, la polveriera e gli splendidi filoni di ematite.



Durata 2 h circa.

Nell’escursione ci si sporca!!! Portarsi una felpa, la temperatura è bassa!!!

Necessarie scarpe da trekking o calzature con una buona aderenza al terreno!



Miniera di Pisogne (BS) - Domenica 28 aprile



Orari Escursione

- 1° turno h 10.00

- 2° turno h 10.30 (percorso semplice con bambini/ragazzi)

- 3° turno h 11.00

- 4° turno h 14.00

- 5° turno h 14.30 (percorso semplice con bambini/ragazzi)

- 6° turno h 15.00



Per partecipare scrivi via mail a info@xtremeadventure.it oppure tramite wapp al 335487010. per confermare la visita indicando numero di partecipanti e turno!. Seguire la strada per la frazione Sommo di Pisogne, 100 metri prima ci trovate sulla strada. (c’è parcheggio)