Pisogne: conoscere per amare, amare per proteggere

L'Associazione Culturale Il Filo, con il Patrocinio della Comunità Montana Sebino, PIC e Comune di Pisogne presenta una inedita lettura della nostra Carta Costituzionale in occasione del 75° anno dalla sua promulgazione. La Costituzione come opera d'arte sarà riletta alla luce degli affreschi del Romanino nell'omonima Chiesa di Pisogne. Un percorso artistico e culturale per rendere omaggio alla bellezza della nostra Costituzione