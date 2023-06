Pisogne: Dalla miniera abbandonata alla cascata di ferro

Due tappe: scopriremo un altro “mondo”, un canyon dimenticato dall’uomo dove troveremo la diga abbandonata e la maestosa Cascata di Ferro. Ingresso nell'antica miniera abbandonata che si inoltra nel cuore della montagna. Abbinata all'escursione in miniera ci sarà un assaggio (gratuito) di prodotti tipici, tra cui formaggi di vacca, capra e salumi dell'Azienda Agricola Faustini di Pisogne.

Per chi lo vorrà sarà possibile acquistare da mangiare al momento o portare a casa. L'escursione è fattibile da tutti, basta un minimo di agilità, le uniche difficoltà sono il sentiero (100m) per arrivare alla cascata e l'ingresso alla miniera che si passa attraverso un tubo (1 metro). Necessarie scarpe da trekking o calzature con una buona aderenza al terreno e felpa o k-way.

Escursione di 2,5 ore circa alla scoperta di un “mondo nascosto”. Distanza da percorrere circa 1 km. Orari: 1°turno ore 9; 2°turno ore 11; 3°turno ore 14; 4°turno ore 16. Seguire la strada per la frazione Terzana di Pisogne, 100 metri prima ci trovate sulla strada. (c'è parcheggio)

Per partecipare scrivi via wapp al 335487010 o via mail a info@xtremeadventure.it per confermare la visita.L’escursione non si farà in caso di forte maltempo!