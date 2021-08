Visita alle Piramidi di Zone

Scopri la Riserva Regionale delle Piramidi di erosione di Zone (BS) e ammira lo splendido panorama del Lago d'Iseo dall'alto!



Durante la terza glaciazione, l'attuale bacino del Lago d'iseo, era occupato da un ghiacciaio.

Circa 150.000 anni fa, il ghiacciaio si è ritirato, formando il lago e nell'area di Zone è rimasto un terreno morenico dove, a causa dell'azione erosiva degli agenti atmosferici, lentamente si sono formate colonne di terra alte fino a 30 metri con cappelli di roccia dal diametro fino a 6 metri.



DOMENICA 29

ore 09:30

CISLANO - ZONE (Bs)

DURATA ESPERIENZA: 2,30 ore.

ADATTA A: esperienza adatta a tutti , bambini dai 6 anni ma camminatori, se piccoli in zainetto.



PROGRAMMA:

Ritrovo a Zone ore 9:30

Percorso medio-facile su terreno sterrato con dislivello di 200 metri. Lungo il percorso mentre ascolterete le informazioni sulla Riserva, Belè in volo sarà la star delle vostre fotografie. La passeggiata sarà guidata da Tiziano Mosca, guida ambientale escursionistica AIGAE (cod. naz. LO606) e del suo pappagallo Belè!



NECESSARIO : scarpe da escursione con grip, abbigliamento comodo, acqua

COSTO: €14 euro

2 adulti + 1 bambino = 33 €

2 adulti + 2 bambini = 37 €

Bambini fino a 6 anni gratis



PRENOTAZIONI : fino ad esaurimento posti.

In caso di pioggia l’evento verrà rimandato.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:



L'evento si svolgerà in regola con le vigenti normative sanitarie