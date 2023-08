Costanzo, Maisel, Rebuschi: alla "Piccola Parigi" l'esordio dei The DouglaS MortimerS

Arte gardesana sugli scudi: alla “Piccola Parigi” di Quistello, in programma domenica 27 agosto, è atteso l'esordio del collettivo The DouglaS MortimerS, piccola avanguardia poetica-pittorica-musicale che ha preso forma a Moniga da un'idea di Igor Costanzo, Mauro Maisel e Fabio Rebuschi detto Genio. Per la prima volta insieme, nelle ultime settimane hanno dato vita a un progetto che vede oggi la sua prima esperienza pubblica, ma che è soltanto agli albori: all'evento di Quistello, nel Mantovano, saranno presentate le prime opere collettive tra cui un trittico di “Arcangeli” realizzati da Maisel, a tecnica mista su tela, oltre che le prime due opere di “poesia visiva”, ispirate ai movimenti futuristi ma soprattutto al Fluxus e alle performance di Emmet Williams e Ben Vauitier, in contrapposizione alla “poesia lineare”.

Arte, musica e poesia visiva

Un'opera di poesia visiva viene realizzata in estemporanea partendo da una base, in questo caso le tele in stile Mauro Maisel e Contemporary Anxiety Art, a cui si aggiungono le parole che si fanno poesia e vengono scritte, dipinte e “lanciate” sul quadro, a cura di Igor Costanzo, infine gli strappi e i tagli del Genio Rebuschi, in omaggio a Lucio Fontana. Per le strade di Quistello verranno presentate le opere già concluse, quelle in cantiere e i progetti futuri: durante la presentazione accompagnamento musicale del Genio, con fisarmonica.

Parola d'ordine, contaminazione: la poesia di Costanzo, l'arte di Maisel, le performance del Genio. Ma anche critica sociale all'economia che si dimentica dell'ambiente, l'abbraccio all'ecopoesia americana e ai valori (ribelli) della Beat Generation. “La Terra è ormai un corpo abusato e ammalato: denunciamo l'ipocrisia dei potenti che ora piangono lacrime false sui media”, l'affondo dei tre artisti.

La "Piccola Parigi"

L'ambiente sarà uno dei temi principali della Piccola Parigi, in scena da domenica mattina dalle 11 e fino al tramonto per le vie e le strade di Quistello: l'iniziativa è nata nel 2012 per rivitalizzare il centro storico del paese devastato dal terremoto. Anno dopo anno è diventato un evento cult: per qualche ora Quistello sarà come Montmartre, attesi più di 200 artisti da tutto il mondo e migliaia di visitatori da tutta la Lombardia e l'Emilia Romagna.