Piancogno: visita guidata con degustazione "sulle orme di Leonardo Da Vinci"

Questo itinerario è sicuramente il più impegnativo ma anche il più affascinante. Dopo la visita alla cascata si risale infatti il suo corso, lungo sentieri scavati nella roccia, che vi permetteranno di godere di un panorama mozzafiato. Sul percorso si incontrano numerosi terrazzi panoramici, fatti costruire all’inizio del Novecento dall’Avvocato Maffeo Gheza, uomo eclettico e con grande personalità.



Uno di questi, il così detto “belvedere moresco” è oggi al centro degli studi di rinomati critici d’arte, secondo i quali, il panorama che si gode da lassù, avrebbe ispirato Leonardo Da Vinci nella creazione del quadro La Gioconda. Da quella posizione a sbalzo la vista raggiunge infatti il lago d’Iseo e il Corno Trenta Passi, che si ipotizza possa essere lo sfondo del famosissimo dipinto. La visita prosegue poi fino ai vigneti e all’uliveto, per terminare di nuovo nella cantina storica. Per partecipare alla visita è richiesto un minimo di 2 partecipanti. Tutti i week end del mese con un preavviso di almeno 48h prima. Durata: 5 ore massimo

Ritrovo e orari: I Cultivar Delle Volte Via Monte Grappa 5, 25052 Piancogno (BS)