Piancogno: visita guidata con degustazione

La Cantina Bignotti ha ideato tre passeggiate fra i suoi vigneti e uliveti: avrete così la possibilità di vedere dove ha inizio la filiera produttiva e potrete immergervi nella natura e godere della bellezza del territorio. Questo primo percorso, di difficoltà bassa, ha durata di 2h circa e prevede la visita di entrambe le Cantine Bignotti. La visita inizia dalla cantina storica del Quattrocento, oggi usata per l’affinamento in bottiglia e come location per eventi. Produzione, affinamento e imbottigliamento avvengono invece nella seconda cantina, risalente agli anni Settanta.



La visita prosegue poi all’interno del parco appartenuto all’Avvocato Maffeo Gheza per arrivare fino ai piedi della cascata del torrente Davine: uno scorcio particolarmente suggestivo. Per partecipare alla visita è richiesto un minimo di 2 partecipanti. Tutti i weekend del mese con un preavviso di almeno 48h prima. Durata: 3,5 ore massimo

Ritrovo e orari:

I Cultivar Delle Volte Via Monte Grappa 5, 25052 Piancogno (BS). Costo: €30 a persona. La quota comprende: Tour guidato con degustazione + organizzazione tecnica.