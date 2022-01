Orzinuovi: mercatino dell'antiquariato

Si riaccendono le luci sul mercatino storico della città di Orzinuovi. Il mercatino dell’antiquariato, delle cose antiche, del vintage e del collezionismo di Orzinuovi si svolgerà ogni terza domenica del mese . In piazza Vittorio Emanuele II potranno essere esposti mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento. Oggetti da collezione come francobolli ed oggetti di interesse filatelico, numismatica, riviste, fumetti, giornali, stampe d’epoca, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, strumenti ottici, macchine fotografiche, monili, orologi , dischi in vinile , grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola,

giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, militaria . Per chi desidera esporre è iniziata la selezione inviate la vostra candidatura a: nfo@nonsolovinile.com.