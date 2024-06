Ome: bimbo day

Il bimbo day è una grande festa con gonfiabili giganti, stand bar e cucina attivi, aree gioco, spettacoli ed attrazioni che coinvolgono i piccoli e le loro famiglie. La filosofia di fondo della manifestazione è abbracciare la famiglia nella sua interezza predisponendo aree specifiche con proposte mirate in base all’età dei bambini così da permettere un sano momento di festa e divertimento a tutti i componenti della famiglia e aree dove bambini e genitori possono giocare insieme. Dal bambino più piccolo al figlio più grande si potrà scivolare su vari gonfiabili giganti e anche il genitore (o qualsiasi adulto) potrà farsi una scivolata con i figli sull'enorme gonfiabile ad acqua o giocare insieme con i giochi di una volta o da tavolo, per poi finire la giornata scatenandosi insieme in una festa anni 90 o assistendo ad uno spettacolo.

E' un grande evento no profit a misura di bambino ma non solo per loro perchè vogliamo farvi riscoprire il bambino nascosto in ogniuno di voi! C’è inoltre uno scopo benefico dal momento che il ricavato della manifestazione verrà destinato al rifacimento del campo da basket della parrocchia per permettere ai ragazzi di avere un luogo di incontro e di svago sicuro.