Il duo bresciano Obeah pubblicano il nuovo singolo Suadade

Nuove vibrazioni dal duo mascherato Obeah, che interpreta a modo suo l'unione fra i suoni di Bristol, il trip hop e la musica elettronica che danzano assieme ai ritmi Bossanova, al sudade, alla World Music. Con quel free-jazz che non guasta mai. Questo è il viaggio musicale proposto dal duo tutto bresciano Obeah, composto da Valentino Dotti al saxofono e Mekis alle strumentali nella veste di produttore. Un disco che racchiude l'esperienza sonora dei due, sviluppata in questi anni di militanza musicale nei palchi della città e che corre veloce nella rete grazie al supporto dell'associazione musicale bresciana, da qualche tempo trapiantata anche in Liguria nella città di Genova e Savona, Cockroach International Production.



Obeah è un collettivo di musica elettronica originale nato da un’idea a due volti coperti di Mekis e Valentino Dotti, produttori, musicisti e DJ con anni d’esperienza fra palchi, club e festival. Nascono durante l’edizione del festival Festa di Radio Onda d’Urto 2015 facendo il tutto esaurito, proseguirono al Belleville Rendezvous di Paratico (BS) noto club della scena alternativa del Nord Italia. Dopo un’esperienza musicale in Germania di Mekis, i due cominciano a scrivere e proporre non più brani remixati ma originali. Liberi, gratuiti. In free-download. Una ribellione musicale dolce. Nel Gennaio del 2018 il collettivo pubblica il primo singolo per l’etichetta indipendente Cockroach International Production, chiamato “Berlin, One More Time”. La critica, accoglie con entusiasmo l’esperimento musicale del duo che decide di produrre un intero album con sonorità ancora più mature e costruite. Nell’estate del 2018, il collettivo si ritira in un casolare in mezzo al bosco di Città di Castello (Perugia), per costruire le strumentali e gli arrangiamenti.



Nel Gennaio 2019, vede la luce “Hold On”: un vero viaggio di resistenza musicale elettronica a cavallo fra Massive Attack, Thivery Corporation con sfuriate Break Beat - Big Beat in stile Fatboy Slim. Il disco è stampa in CD Limited Edition e distribuito in 36 digital store sparsi per la rete. Dopo 4 anni di militanza musicale proponendo anche versioni DJSET a cavallo fra la musica elettronica e quella live, escono con il nuovo singolo “Suadade” l’8 Febbraio 2021. Un singolo dolce, con voci provenienti dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. Le atmosfere sognanti e il sax incalzano il ritmo pulsante che richiama le vene bossanova e suadage. È disponibile in digital download dal sito dell’etichetta indipendente Cockroach International Production e in 36 digital store.