Nuvolera: equitazione ad approccio cognitivo-relazionale

Questo percorso mira allo sviluppo di uno spirito critico autonomo e a far fiorire la relazione con l'altro, dotando sia l'umano che l'equino delle conoscenze necessarie perchè questo accada. Chi partecipa ai 6 incontri che compongono questo viaggio nell’approccio cognitivo relazionale, impara a mettersi in relazione con il cavallo senza pressioni inutili e coercizioni, e scoprirà che la relazione richiede tempo, disponibilità, assertività e una buona dose di lavoro su se stessi.



I partecipanti verranno formati al riconoscimento di segni e segnali nella comunicazione equina; al senso ed alla pratica di un percorso pedagogico con il cavallo; all'uso efficace del corpo, voce, assetto (anche da sella) per dialogare senza imporre; ai principi di gestione naturale e vita in branco; all'accettare assieme al cavallo cosa viene nel presente.



PROGRAMMA

Questo primo week end ti dà la possibilità di decidere se ti interessa partecipare all'intero percorso formativo, articolato in 6 incontri, questo compreso.

Nelle 12 giornate, che si svolgeranno circa un fine settimana al mese a partire da Maggio, si alterneranno teoria in aula con proiezione di video e slides, e pratica sul campo con selle e capezze. Nessuna imboccatura.

Tutti i partecipanti riceveranno, alla fine dei 6 incontri, un attestato di partecipazione.

Appena avremo abbastanza adesioni, stileremo il calendario dell'intero percorso.

Chi desidera PUO' PARTECIPARE SOLO ALLA TEORIA nelle mattine di sabato e di domenica.



FORMATORI

- Lino Ghisoni, tecnico di IV Livello ASI

- Rachele Malavasi, tecnico di II Livello ASI ed esperta in etologia equina, divulgatrice scientifica

- Irene Boero, tecnico di III Livello ASI



QUANTO COSTA

Ogni incontro ha un costo di 230€ (pasti esclusi) se si partecipa facendo attività con un cavallo, oppure 120€ per chi partecipa come Udiore: si può partecipare come uditore solo a questo incontro. Per chi segue solo la teoria, il corso ha un costo di 70€



- E’ possibile partecipare con il proprio cavallo o con un cavallo del centro (posti limitati). Per partecipare bisogna essere associati a La Balzana ASD (è possibile associarsi e assicurarsi in occasione del corso).



- COME PRENOTARE

Inviare una mail con la propria adesione a francescavallio@gmail.com con causale "Percorso nell’Approccio Cognitivo-Relazionale al cavallo"



- DOVE SI TIENE L'INCONTRO



Francesca 3661988743 - francescavallio@gmail.com