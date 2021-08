Notte di luna al Lago Moro

Nella quiete della conca del Lago Moro, perla naturale che accoglie un piccolo bacino lacustre di origine glaciale, una splendida serata in compagnia e, dopo una buona pizza, tutti in acqua al chiar di luna, con pedalò e canoe per una serata da ricordare! Con "Lago Moro Active".



SABATO 21 AGOSTO 2021 ore 20:45

LAGO MORO (Valle Camonica - BS)



DURATA ESPERIENZA: 3 ore circa (compresa pausa pizza) .

ESPERIENZA ADATTA A : adatta a tutti, solo su prenotazione.

PROGRAMMA:

Ritrovo ore 20,45 a Capo di Lago, registrazioni, 4 chiacchere riva lago, pizzata e poi tutti in acqua per navigare sulle tranquille acque del lago Moro al chiaror della luna.

NECESSARIO:

abbigliamento comodo e consone alle temperature serali, plaid,

COSTO compresa pizza +bibita o birra e caffè

38€

fino a 12 anni 25€

Prenotazioni entro 2 giorni prima dell’evento, o fino ad esaurimento posti



PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :

www.lakemountainexperience.it



L'evento si svolgerà in regola con le vigenti normative sanitarie