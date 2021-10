Museo di Santa Giulia: Aspettando Halloween

Un laboratorio “mostruoso” per bambini dai 6 agli 11 anni: dopo aver costruito un proprio ed originale contenitore per raccogliere i dolci della notte di Halloween, i piccoli partecipanti si avventureranno nelle sale più misteriose del Museo dove incontreranno i fantasiosi mostri imprigionati nelle pietre antiche che popolano l’ex monastero. In questo giorno speciale infatti questi antichi spiriti si riveleranno magicamente per raccontarsi.





