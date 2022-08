Pezzaze: museo archeologico Orma e laboratorio per famiglie all'Archeolab

Nel cuore del borgo di Mondaro a Pezzaze (Brescia), sorge l'Antico Broletto, complesso architettonico medioevale costituito da una Torre di “avvistamento” e da un piccolo Broletto, sede del Museo ORMA, unico Museo Archeologico della Valle Trompia, e della Collezione Etnografica Costanzo Caim.



Le visite guidate, per adulti e bambini, vi daranno modo di conoscere non solo i reperti del museo ma anche il nuovo sito didattico ”Archeolab”, concepito come estensione del Museo ORMA dove vengono riproposte attività che venivano svolte nel periodo della preistoria: adulti, bambini, giovani e anziani possono sperimentare attività quali tessitura, lavorazione dell'argilla e del rame, coltivazione di grani antichi, creazioni di monili e attrezzi vari e dove è possibile diventare archeologi per un giorno, finalizzate a far conoscere il nostro passato e il territorio ricco di storia e tradizioni.



Il Museo ORMA crede nei visitatori e nell'importanza di far conoscere il presente attraverso un tuffo nel passato.

Sarà un'occasione unica da condividere con la famiglia o con gli amici.

