Muscoline: visita guidata Padova ebraica

In occasione della Giornata della Memoria la commissione cultura del comune di Muscoline propone la visita guidata a Padova Ebraica. I partecipanti durante la mattinata avranno modo di visitare il Museo della Padova Ebraica, situato nell'area dell'antico ghetto, nel centro storico di Padova. Grazia alla guida i visitatori avranno inoltre modo di riscoprire gli eventi e le ritualità della Comunità Ebraica di Padova dalle sue origini ad oggi e sarà possibile accedere alla sinagoga italiana fondata nel 1548, soffermarsi sulle pietre d'inciampo nel ghetto ebraico e agli antichi cimiteri ebraici della città. Dopo pranzo i partecipanti potranno visitare Padova in piena libertà fino all'orario di ritrovo.

La visita si terrà domenica 5 febbraio 2023 partendo da Muscolune alle ore 7 con rientro da Padova verso le 18.30/19.00.

La quota di partecipazione è fissata in € 45,00 per i residenti e € 50,00 per i non residenti. La quota comprende trasferimento in pullman, biglietto d'ingresso ai palazzi indicati, guida e pranzo.



Per informazioni e delucidazioni chiamare il seguente numero 0365/379563 - Sig.ra Daniela Bresciani.