Muscoline: visita guidata alla mostra "Cecco del Caravaggio"

La commissione cultura del Comune di Muscoline propone la visita guidata a Bergamo alta e alla mostra "Cecco del Cravaggio" domenica 7 maggio.

Il programma prevede visita guidata a Palazzo Moroni, al centro storico di Bergamo alta, all'Accademia Carrara per la mostra di "Cecco del Caravaggio". La quota di partecipazione è di € 50 per i residenti e € 55 per i non residenti e comprende: trasferimento in pullman, biglietto d'ingresso ai palazzi indicati, guida e pranzo in Osternia con prodotti tipici della tradizione.

Partenza prevista alle ore 7.30 da Muscoline e rientro da Bergamo tra le 19.00 e le 19.30.

Iscrizioni entro venerdi' 21 aprile 2023.

Per informazioni chiamare l'ufficio segreteria del Comune : Tel.0365/379563