Muscoline: il benessere attraverso i libri, incontro con Irene Monge

La biblioteca comunale di Muscoline propone l'incontro con la filosofa della narrazione counselor educativo ad approccio integrato Irene Monge dal titolo " Il benessere attraverso i libriI" , sabato 22 aprile 2023, ore 18. presso la sala civica del centro polifunzionale Don Lorenzo Milani.

L'incontro è finalizzato a consocere il metodo della Biblioterapia declinata alle varie professionalità, ma anche come strumento per la propria fioritura personale o come strumento formativo di promozione del piacere di leggere e della lettura a voce alta.