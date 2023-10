Montirone: lavorare alla grande

Fabiana Andreani è esperta in orientamento al lavoro e carriera; è stata per più di dieci anni senior manager nelle principali Business School italiane. Da anni spiega attraverso Instagram e TikTok quali siano le risposte giuste e quelle sbagliate per entrare nel mondo del lavoro.



La incontreremo venerdì 24 novembre, dalle ore 20.30, presso l'Anfiteatro della Scuola secondaria inferiore Don Milani di Montirone.



L'evento è inserito nella rassegna culturale Narrare il Lavoro, promossa dal Sistema bibliotecario Brescia Est, sostenuta anche dalla Provincia di Brescia e da Fondazione Cariplo, basata su quattro macrotematiche: sostenibilità, territorio, memoria e percorsi.



Per informazioni: biblioteca comunale di Montirone



biblio@comune.montirone.bs.it