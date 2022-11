Montirone: incontro con lo psicologo Alberto Rossetti

Incontro con lo psicologo Alberto Rossetti, autore del saggio "Le persone non nascono tutte uguali. Perché manga e serie tv contribuiscono a definire l'identità dell'adolescente".

Un incontro di grande interesse per genitori, insegnanti, educatori, per tutti coloro che in vario modo si occupano di adolescenza, ma anche per chi è interessato a conoscere meglio il manga, come genere narrativo e fenomeno editoriale. L'incontro è parte della rassegna "La Biblioteca di Tebe. Luoghi di cura dell'anima", organizzato dal Sistema Bibliotecario Brescia Est.

Alberto Rossetti è psicoterapeuta e psicologo delle sport, si occupa di clinica dell’adulto e dell’adolescente. Ha pubblicato diversi saggi che trattano il tema dell’adolescenza e delle nuove generazioni sotto vari punti di vista.

Il suo ultimo libro, “Le persone non nascono tutte uguali. Perché manga e serie tv contribuiscono a formare l’identità dell’adolescente”, permette al lettore adulto di avvicinarsi al mondo degli adolescenti attraverso i personaggi di manga e serie tv, per aiutare a comprenderne le crisi e le trasformazioni.

Rileggendo in chiave psicoanalitica i prodotti televisivi ed editoriali più popolari tra i giovani, Alberto Rossetti delinea i processi attraverso cui si formano le identità delle nuove generazioni e ci racconta il modo in cui questi prodotti culturali sanno elaborare temi cruciali per l'adolescenza, come la diversità, il sesso, l'amicizia e l'ambiente.

Per informazioni: Biblioteca di Montirone 0302677272 biblio@comune.montirone.bs.it