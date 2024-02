Montichiari: monografia di Giovanni Cristini

Sabato 24 febbraio alle ore 18,30 presso ExpoArte Montichiari a Brescia, alla presenza dell'artista del suo curatore Alessandro Pizzamiglio e del responsabile editoriale Mondadori Carlo Motta, sarà presentata la monografia di Giovanni Cristini. Un prodotto editoriale che si discosta dai cataloghi abituali.

Un viaggio artistico raccontato attraverso le opere olio su tela dell’artista, che parte dal presente fino alle origini della sua pittura da bambino quando, con il padre Giuseppe suo maestro d’arte, girava il mondo come suo assistente aiutandolo a riprodurre falsi d’autore su commissione realizzati dal padre. Il progetto dell'artista è culminato negli ultimi anni in un manifesto umanista e più che mai attuale, l'inclusione, racchiuso sotto il nome Cristini United.

A sua disposizione un biglietto aggiuntivo per 2 persone per la fiera. Terminata la presentazione presso ExpoArte a Montichiari, che durerà circa 30 minuti, la signoria vostra è invitata presso La Cucina Del Santellone a Brescia in via del Santellone 116 alle ore 19,30, per un aperitivo/cena in cui sarà possibile conoscerci di persona e visionare alcune opere dell’artista.