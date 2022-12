Montichiari: incontro con Guido Sgardoli

La Biblioteca di Tebe: luoghi di cura dell'anima, rassegna organizzata dal Sistema bibliotecario Brescia Est, in collaborazione con l'Ufficio scolastico per la Lombardia e SEF - Formazione e Ricerca sul Neo-Funzionalismo, presenta: incontro con Guido Sgardoli, in dialogo con i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado Presso la Sala Consiliare a Montichiari, mercoledì 14 dicembre alle ore 15.00



Medico veterinario e scrittore, Guido Sgardoli coltiva fin da giovanissimo la passione per la scrittura, il disegno e l’animazione. Dopo una serie di racconti pubblicati all’interno di riviste e antologie, nel 2004 esordisce nella letteratura per ragazzi con l’editore Salani. Ha pubblicato con le più importanti case editrici italiane, con numerose traduzioni all’estero e adattamenti teatrali.

Nel 2009 ha vinto il Premio Bancarellino e il Premio Andersen con Eligio S. – I giorni della Ruota (Giunti), ma è stato finalista e vincitore di diversi premi, l’ultimo dei quali, nel 2019, il prestigioso Premio Strega Ragazzi con The Stone (Piemme, 2018). Nel 2019 esce per De Agostini I grigi e nel 2022 Funeral Party (Piemme) e I delitti di Whitechapel. Il mistero di Jack lo Squartatore (De Agostini) scritto con Massimo Polidoro.



Per informazioni: Biblioteca di Montichiari

Tel. 030 9656325

biblioteca@montichiari.it