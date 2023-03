Montichiari: incontro con Giacomo Mazzariol

La Biblioteca di Tebe: luoghi di cura dell'anima, rassegna organizzata dal sistema bibliotecario Brescia Est, in collaborazione con l'ufficio scolastico per la Lombardia e Sef - Formazione e Ricerca sul Neo-Funzionalismo, presenta: il coraggio di raccontare e raccontarsi, incontro con Giacomo Mazzariol. In dialogo con Francesca Gardenato. Presso la Sala Consiliare in piazza Senatore Pedini venerdì 17 marzo alle ore 20.30



Giacomo Mazzariol è nato nel 1997 a Castelfranco Veneto. Nel marzo del 2015 ha caricato su YouTube un corto, The Simple Interview, girato assieme al fratello minore Giovanni, con la sindrome di Down, che ne è il protagonista. Il video ha avuto un'eco imprevedibile: i principali quotidiani gli hanno dedicato la prima pagina ed è stato commentato anche all'estero. Nel 2016 pubblica con Einaudi il suo primo libro, Mio fratello rincorre i dinosauri. Storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più, dedicato al fratello Giovanni. Con questo romanzo di formazione, Giacomo Mazzariol, ha conquistato il cuore di centinaia di migliaia di lettori, raccontando la storia sua e di Giovanni, con sincerità, coraggio e ironia. Spiegando la diversità con leggerezza e profondità.



Nei 2018, sempre per Einaudi, pubblica Gli squali, un romanzo che pone l’accento sui temi della post adolescenza regalando un’istantanea della generazione Millennials: piena di dubbi, aspettative e desideri.





