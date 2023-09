Monticelli Brusati: Magnalonga di Franciacorta

Prezzo non disponibile

Domenica 10 settembre dalle ore 8.00 a Monticelli Brusati è in programma l’attesissima “Magnalonga di Franciacorta”, un’imperdibile passeggiata enogastronomica attraverso le frazioni di Monticelli Brusati per gustare i sapori tipici franciacortini in un contesto festoso e rilassante.

La passeggiata consiste in 13 km da percorrere a piedi e 6 zone di sosta dislocate nel territorio di Monticelli Brusati.

Ad ogni tappa verrà servito un piatto tipico, accompagnato dal vino di alcune delle migliori cantine della Franciacorta.

La partenza è prevista (a gruppi di persone ogni 30 minuti) dalle ore 08.00 alle ore 11.30 presso il Palazzetto dello Sport di Monticelli Brusati. Chi fosse intenzionato a partire con il primo gruppo delle ore 08.00 dovrà presentarsi al ritiro dei pass dalle ore 07.40.

Ingresso a pagamento su prenotazione