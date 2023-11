La Valtenesi come il Giappone: "Inverno demografico e flussi migratori"

La Valtenesi come il Giappone: alti redditi, tanti over 65, sempre meno giovani. Comincia da qui il viaggio di “Inverno demografico e flussi migratori”, l'incontro-dibattito organizzato a Moniga da un gruppo di residenti e volontari e in programma venerdì 1 dicembre dalle 20.45 nella sala consiliare Alberto Valerio del municipio (nella foto) di Piazza San Martino, gentilmente concessa dal Comune. Uno spunto locale per una riflessione globale, per quella che di fatto è la sfida di questo secolo.

Un viaggio in musica e parole, ma anche dati e approfondimenti: in serata previsto il reading di Flavio Trevisani, poeta-operaio che lavora all'Iveco di Brescia; le canzoni popolari di Dragarda, gruppo folk composto da Stefano Abaribbi, Semir Dervi? e Riccardo Gatta; conferenza e conclusioni a cura di Antonio Barberini, Centro Filippo Buonarroti. Ingresso libero.