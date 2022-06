Lonato: Michelass de Not

Lunedì 27 giugno ritorna la passeggiata del MICHELASS DE NOT!

Ritrovo: ore 19.45 presso la Stazione ferroviaria.

Partenza: ore 20.00 e salita fino alla Rocca di Lonato.

Accompagnati da Riccardo Reffatto, dell'Associazione Amici della Fondazione Ugo da Como, si vivrà un coinvolgente viaggio sul territorio dei comuni del GAL Garda e Colli mantovani nella nuova sala immersiva della Casa del Capitano.

Si proseguirà verso la Casa del Podestà per una breve chiacchierata con Loredana Rocca che descriverà la Galleria d'ingresso.



Ultima tappa Piazza Corlo dove l'archietto Davide Sigurtà racconterà la chiesa della Madonna del Corlo.

E poi.... tutti alla Pizzeria Da Ezio per una spaghettata in compagnia!



Ritrovo ore 19.45 presso La Stazione - Centro Socio Culturale

Contributo di partecipazione 13 €

Prenotazioni ai numeri 3479791064 e 3476848384