Trekking con vista mozzafiato sul Lago di Garda

Un fine settimana per ammirare il fascino e l’unicità del Lago di Garda. Partiremo con una piacevole escursione da Garda a Pai, attraversando ponti, oliveti e borgate caratteristiche. Contemplando scorci mozzafiato sul bacino più grande d’Italia, arriveremo fino a Malcesine, cittadina briosa e affascinante che ci sorprenderà con il suo Castello scaligero a picco sul lago.

1° GIORNO - Da Garda a Pai

Incontro con l'accompagnatore alle ore 9:30 a Garda, dove avrà inizio questo splendido fine settimana circondati dalle bellezze del Lago di Garda. Durante questa prima tappa, il percorso si snoda principalmente tra oliveti e tratti ricoperti a bosco. In tarda mattinata, arriveremo nei pressi di un frantoio, dove potremo degustare l' Olio d’oliva del Garda.

Pranzo al sacco.

Dopo pranzo, ripartiremo per il nostro trekking: in questo tratto, attraverseremo un ponte tibetano dal quale si gode di una meravigliosa vista sul Lago di Garda.

Arrivo a Pai nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate e tempo libero a disposizione del gruppo.

Cena e pernottamento presso la struttura ospitante.

Dettagli tecnici: lunghezza 14 km-dislivello 400 m-livello di difficoltà E ("Escursionisti")

2° GIORNO - Da Pai a Malcesine

Prima colazione in hotel.

Partiremo per la nostra seconda giornata di trekking durante la quale continueremo a camminare immersi tra gli ulivi, splendide vedute e borgate caratterizzate dalle tipiche abitazioni in pietra. Pranzo al sacco.

Dopo pranzo, riprenderemo il cammino che ci accompagnerà fino all’ingresso di una delle cittadine più affascinanti e vivaci del versante veronese del Lago, caratterizzata dal castello scaligero eretto su una roccia: Malcesine.

Seguirà breve visita della città.

Rientro a Garda in traghetto nel tardo pomeriggio

Dettagli tecnici: lunghezza 17 km-dislivello 400 m-livello di difficoltà E ("Escursionisti")