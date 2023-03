Mazzano: incontro con la psicologa Paola Zanini

La biblioteca di Tebe: luoghi di cura dell'anima, rassegna organizzata dal sistema bibliotecario Brescia Est, in collaborazione con l'ufficio scolastico per la Lombardia e Sef - Formazione e Ricerca sul Neo-Funzionalismo, presenta: La lettura condivisa e il legame genitori figli, un incontro con Paola Zanini; dialoga con Mariangela Agostini. Presso la Sala Consiliare in viale Resistenza, 20 a Molinetto giovedì 23 marzo alle ore 20.30



Paola Zanini, psicologa e psicoterapeuta infantile che da molti anni si occupa dell’importanza della lettura ad alta voce nella primissima infanzia, ha pubblicato per Edizioni San Paolo “Leggere insieme per costruire fiducia. Come la lettura condivisa favorisce il legame tra genitori e figli”; un libro intenso e profondamente documentato, che spiega come non sia mai troppo presto per leggere al proprio bambino: un neonato percepisce tutte le sfumature della voce della sua mamma, in uno scambio affettivo che potenzia la relazione di attaccamento. La lettura ad alta voce è universalmente considerata un "fattore protettivo” in grado di creare maggiore benessere e consapevolezza negli individui.



Attraverso una preziosa disamina di libri illustrati, capaci di aiutare un bambino a crescere ma anche di coinvolgere l'adulto, si arriva al "Decalogo illustrato delle posture”, per sapere come usare sguardo, voce e posizioni per leggere a tutti i bambini da 0 a 12 mesi.





biblioteca@comune.mazzano.bs.it