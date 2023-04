Mazzano: letteratura e natura, incontro con Giuseppe Festa

Letteratura e natura, incontro con Giuseppe Festa presso la Sala Consiliare di Mazzano, in viale Resistenza, 20 (Molinetto) giovedì 27 aprile alle 18.

Giuseppe Festa, laureato in Scienze Naturali, si occupa da molto tempo di educazione ambientale. Nei suoi libri per ragazzi e adulti ha saputo unire l’amore per la Natura, la sensibilità per le tematiche ambientali, l’avventura e la suspense in una scrittura che lo ha reso uno degli autori più amati del panorama letterario italiano per adolescenti.

Tra i suoi libri ricordiamo “Il passaggio dell’orso” (Salani, 2013), “La luna è dei lupi” (Salani, 2016), “I lucci di via Lago” (Salani, 2021), il thriller per adulti “Una trappola d’aria” (Longanesi, 2022) e l’ultimissimo “L'estate dell'Orsa Maggiore. Storia vera di un ritorno alla vita selvaggia” (Garzanti, 2023) in cui narrando le vicende di una cucciola d’orsa, orfana e affamata, recuperata dallo staff del Parco Nazionale d'Abruzzo, rivela la vera essenza dell'orso marsicano: una creatura intelligente e maestosa, drammaticamente a rischio d'estinzione, che riassume in sé la straordinaria ricchezza del nostro patrimonio naturalistico e l'urgenza di prendercene cura. Per informazioni: Biblioteca di Mazzano 0302121970