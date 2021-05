Marmentino: workshop con escursione “Alla scoperta delle erbe officinali”

Escursione ad anello con attività naturalistiche sulle erbe officinali insieme a un esperto erborista.



L'escursione, di una durata complessiva di circa 5,30 ore comprese le soste, sarà a carattere escursionistico e divulgativo, con interventi naturalistici relativi all'ambiente attraversato e attività pratiche di riconoscimento delle erbe officinali. Dal parcheggio dei Piani di Vaghezza entro le ore 9,30 avrà inizio l’escursione che ci porterà fino al Piano del Bene di sopra risalendo la cosiddetta “Scala dell’Ario”, sentiero in salita attraverso una bellissima faggeta. Quindi per strade sterrate e sentieri compieremo un ampio giro ad anello fino al punto di partenza.



Difficoltà: escursione abbastanza lunga su sentieri in salita a tratti ripidi e stradine sterrate, tempo necessario ca. 8 h andata e ritorno comprese alcune soste per interventi divulgativi e il pranzo al sacco.



Quota di partecipazione: 40 €/persona adulti (non adatta ai bambini)



La quota comprende: accompagnamento escursionistico e divulgativo con attività naturalistiche condotte dalle Guide Ambientali Escursionistiche Roberto Ciri e Nicola Furcas (erborista), con copertura assicurativa RCT.



Numero min e max di partecipanti: 10-20



Prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 giugno 2021 con compilazione modulo di iscrizione PDF qui (in cui sono indicate in dettaglio tutte le informazioni):

https://www.emozionenatura.it/pdf/Adesione-Erbe-Officinali-Vaghezza.pdf

o con iscrizione online in questa pagina (il modulo in PDF va comunque stampato e firmato): https://www.emozionenatura.it/lnp/iscrizione-escursione.htm



Per qualsiasi informazione contattare:

Roberto Ciri – Guida Ambientale Escursionistica (titolato Aigae n. tessera LO601) 328/3874163 – info@emozionenatura.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...