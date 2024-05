Brescia: presentazione del libro "la scrittrice nel buio" di Marco Malvestio

Alla libreria Florville di Brescia la Presentazione del libro "La scrittrice nel buio" (Voland edizioni) di Marco Malvestio. Venerdì 7 giugno ore 20:45. Presso il locale L'Orto, via Solferino 46D, Brescia. L'autore dialogherà con la giornalista e scrittrice Nadia Busato



Marco e Federico sono molto diversi: uno è timido e introverso, di famiglia umile, l’altro estroso ed esibizionista, figlio di ricchi padovani. E chi è Maria Zanca? È forse vero quello che si dice di lei in merito alla sparizione dello scrittore Vittorio Ferretti? Attraverso una costruzione a scatole cinesi “La scrittrice nel buio” ci guida in un mistero letterario venato di soprannaturale, in cui lo scontro tra due giovani uomini interseca una figura femminile potente e disturbante.