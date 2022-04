Marcheno: presentazione del libro “Le avventure metafisiche di Madame e L. Butterfly"

Chi non ha mai pronunciato almeno una volta la fatidica frase “Le donne sono un mistero”? A buona ragione, tra le due parole esiste una relazione particolare, una sorta di affinità elettiva che lascia da secoli il sesso forte a brancolare nel buio. Non di meno si potrebbe affermare che i misteri esercitino una particolare forza magnetica nei confronti delle signore, giovani o meno, le quali paiono non riuscire a desistere dal tentativo di risolvere anche il più piccolo enigma. Per gli amanti del genere (e non solo) ecco un libro che affronta alcuni dei casi irrisolti più famosi della storia italiana: da Dante Alighieri alla Porta Alchemica, passando per l’oro perduto dell’imperatore Alarico fino ad arrivare a Tulum, film mai realizzato di Fellini, considerato maledetto.



“Le avventure metafisiche di Madame e L. Butterfly” approccia agli argomenti da una prospettiva diversa, con quella nota di umorismo e irriverenza propria della letteratura chick lit. Tanto amato dal cinema (uno tra tutti “Il diario di Bridget Jones”), il genere è più vicino alla penna britannica e statunitense, ma fa la sua comparsa in Italia già con scrittrici come Federica Bosco (con “Mi piaci da morire”), Alessandra Casella (“Un anno di gloria”), Stefania Bertola (“Aspirapolvere di stelle”) o l'attrice Geppi Cucciari con il romanzo d'esordio “Meglio donna che male accompagnata”. “Le avventure di Madame e L. Butterfly” si pone un ulteriore traguardo: risolvere alcuni degli enigmi più famosi!



L. Butterfly, protagonista e alter ego della esordiente scrittrice Vanessa Apolito, è figlia di questo tempo. Vive in un mondo dove l’adolescenza dura almeno quarant’anni e l’arguzia causa problemi oltre che note di demerito sul curriculum. Tanto vale sublimare l’intelletto impegnandolo in questioni metafisiche, più che lavorative. Per fortuna esistono le amiche! Spalla e co-protagonista dell’opera è, infatti, Madame, un’aristocratica adoratrice del lusso, che cura le sue ansie con l'alcool ed è affetta da ogni genere di fobia che una personalità bipolare può innescare. Caratteri tanto differenti concordano solo in materia di relazioni sentimentali, di natura univoca e con esito fallimentare. Dotate di cotanto bagaglio umano, le signore si cimentano in misteri dal potere catartico; riuscendo nell’impresa di peggiorare i propri difetti. Nonostante ciò, i benefici delle loro avventure investono i protagonisti secondari, regalando, quasi sempre, un lieto fine.



Il libro, uscito non a caso il primo aprile, è edito da PAV edizioni (Pietro Molinaro, Aurora Di Giuseppe e Vincenzo Mazza), una casa editrice giovane e grintosa, che ha saputo distinguersi da subito per l’impegno e la serietà nei confronti degli scrittori emergenti. L’autrice Vanessa Apolito nasce nel 1976 in Calabria. Amante del viaggio come “altrove da conquistare” è un’artista e creativa dalle molte sfaccettature con una particolare personalità metamorfica, che traspare nelle sue opere. L’ appuntamento di lancio è previsto il 23 e il 24 aprile a Marcheno (BS) in occasione della fiera dei libri che ospiterà anche il primo concorso letterario “Sogni di Fantasy” e un firma copie degli autori presentati durante la manifestazione.



