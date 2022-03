Marcheno: Liberiamo i sogni

Dopo quasi due anni di restrizioni, tornano a gran voce l’arte e la letteratura in piazza. L’appuntamento è a Marcheno, comune montano della Val Trompia a circa ventidue km da Brescia.



L’evento “Liberiamo i Sogni” ha un’ampia programmazione e sostiene le attività dell’associazione Tincoraggio impegnata nei confronti della prematurità e del neonato patologico, presso la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Civile di Brescia.

L’opening è previsto sabato mattina alle ore 10 presso il parco Brozzo, con un evento tutto dedicato ai bambini: due ore di laboratori e attività ludico-didattiche che ospiteranno anche l’Accademia Magica Italiana Fortuna Major.

Per gli amanti del genere e della letteratura in generale, alle ore 15:00 avrà luogo la tavola rotonda “Il Fantasy oggi” con la presentazione di libri di autori vari, che culminerà alle ore 18:00 nella premiazione del primo concorso letterario “Sogni di Fantasy” curata, così come l’organizzazione del resto dell’evento, dagli scrittori Sara Cremini e Francesco Codenotti. Casa editrice “madrina” dell’evento è la PAV edizioni, in convention alle ore 19:00 del giorno 23 aprile e promotrice della Fiera dei libri che avrà luogo il giorno seguente, il 24 aprile, nel piazzale retrostante al Municipio, gradito evento per i lettori che potranno conoscere gli autori ed avere una copia autografata dei libri esposti.

Sempre il giorno 24 aprile, sarà ospite della manifestazione l’illusionista Simone Avaltroni Montemaggiore con “Magic Dreamers”, il quale animerà la Fiera del libro con il suo spettacolo di grandi illusioni. Effetti scenici, macchinari sorprendenti, sparizioni e materializzazioni, sono solo alcune delle meraviglie a cui poter assistere durante lo show, con performance che, raramente, si ha la possibilità di vedere dal vivo in Italia.

Per tutta la durata dell’evento, sarà presente la Tincoraggio e l’esposizione degli acquarelli per la vendita di beneficienza. Il 10% di tutti i libri venduti sarà devoluto all’associazione a sostegno dei neonati patologici.

Una due giorni davvero ricca di appuntamenti culturali patrocinata dal Comune di Marcheno, con ampio spazio per famiglie e bambini, nell’intento di avvicinare anche il pubblico più giovane alla lettura. Vi aspettiamo, dunque, a Marcheno il 23 e il 24 aprile per liberare i sogni!