Manerbio: 4° torneo di biliardino

Iil torneo amichevole di biliardino che si terrà sabato 6 Aprile presso l’oratorio San Filippo Neri di Manerbio. partite emozionanti e ricche di colpi di scena. Il torneo è aperto a tutti, dai principianti ai più esperti. Il costo di partecipazione è di 6 euro a squadra, da pagare al momento dell'iscrizione.

Ogni squadra deve essere composta da due giocatori. Per iscriversi, basta solo mandare un messaggio a Damiano (3493487243) indicando il nome dei due componenti della coppia entro venerdì 5 Aprile.

Il Torneo prevede 2 categorie:

- Under 12

- Over 12

Il torneo si svolgerà con la formula del girone all'italiana, seguito dall’eliminazione diretta agli ottavi, ai quarti, alle semifinali e alla finale.

Le partite avranno una durata di 5 minuti ciascuna. In caso di parità, si procederà con il golden gol. Alla fine del torneo avverranno le premiazioni!