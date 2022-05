Maggio Monteclarense: Viaggio nel Tempo

Un inedito "Viaggio nel tempo" tra Medioevo e Ottocento, il ritorno dei fuochi d'artificio nella serata del 12 maggio, menù tipici per S. Pancrazio, la nuova piccola biblioteca nel parco del Castello Bonoris, presentazione di libri e mercatini, incontri su pace e giustizia sociale, il 'ritorno' delle scuole e delle associazioni in piazza e molto altro.

È un florilegio di iniziative il Maggio Monteclarense 2022, presentato martedì 19 aprile in Sala consiliare dall'Assessore alla Cultura Angela Franzoni con i rappresentanti di Pro Loco Città di Montichiari, Pro Loco Montichiari, Ar.Co., e Grimm. Dopo due anni di pandemia si riparte con eventi rivolti in particolare a famiglie e bambini, ma con momenti di festa per tutti. In allegato il calendario delle manifestazioni.