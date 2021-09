Losine: Alla scoperta degli Alpaca

DOMENICA 26 SETTEMBRE



ore 15:30 (ritrovo ore 15:00) - LOSINE (BS)



ALLA SCOPERTA DEGLI ALPACA

Conoscere questi teneri animali, portarli a spasso con la capezza , creare un lavoretto con la loro soffice lana e scattare splendide fotografie.



Amati per la loro morbidissima lana fin dall’antichità, gli alpaca sono animali docili, curiosi ed intelligenti.

In un grande prato incorniciato da magnifiche montagne, le famiglie faranno conoscenza con questi teneri animai, li faranno passeggiare con la capezza e potranno scattare splendide fotografie.

L'attività prevede inoltre un laboratorio a tema con la loro soffice lana, un racconto sulla loro vita e abitudini e una piccola merenda per tutti.



DURATA ESPERIENZA: 2,30 ore



ADATTA A: esperienza adatta a tutti i bambini.



Bambini fino a 3 anni che non partecipano al laboratorio e alla merenda, gratis .



PROGRAMMA:

Ritrovo ore 15,00 a Losine (Bs) fine attività ore 18,00

Possibilità di fare pranzo con pic-nic in autonomia presso area verde pubblica nelle vicinanze.



NECESSARIO:

abbigliamento comodo, scarpe adatta a terreni sterrati, acqua, coperta o plaid per sedersi.



COSTO

1 adulto + 1 bimbo € 33

1 adulto + 2 bimbi € 47

2 adulti + 1 bimbo € 45

2 adulti + 2 bimbi € 55



PRENOTAZIONI:

entro 2 giorni prima dall'evento, o fino ad esaurimento posti.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :

info@lakemountainexperience.it



L'evento si svolgerà in regola con le vigenti normative sanitarie, portare con sé la mascherina