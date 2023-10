Lonato del Garda: masterclass di Michaela Glöckler

Nell’ambito del Convegno dedicato alla biografia, Arte dell’Io e Umanità organizza un incontro aperto ai professionisti della cura dove la Dottoressa Michaela Glöckler porterà la domanda che da anni nutre nei suoi seminari e nella pratica della sua professione: come possiamo lavorare insieme?

Il suo è un preciso impulso a creare momenti di lavoro condivisi per accrescere e fortificare il sostegno e la cura all’essere umano. Questa nella sua visione, è la via per il lavoro futuro di chi opera per la salute dell’uomo. La master class si terrà il giorno 18 novembre 2023, dalle 9.00 alle 10.30, in lingua inglese con traduzione in italiano.



E’ proposta sia nella versione online, sia in presenza presso l’Abbazia di Maguzzano, dove nei medesimi giorni è allestito il Convegno dedicato alla biografia che vedrà la Dottoressa Michaela Glöckler partecipe in due conferenza (qui trovate il programma del Convegno).



L’attività si svolge nell’ambito del convegno di sensibilizzazione (art.2 D.Lgs. 460/97), anche a sostegno delle finalità di Arte dell’Io e Umanità.

Michaela Glöckler è nata nel 1946 a Stoccarda. Ha studiato germanistica e storia a Friburgo e a Heidelberg e medicina a Tubinga e a Marburg. Si è specializzata in pediatria presso l’ospedale di Herdeke/Ruhr. Dal 1988 al 2016 ha diretto la Sezione di Medicina della Libera Università di Scienza dello Spirito presso il Goetheanum a Dornach. È autrice di molte pubblicazioni, anche per la casa editrice Arte dell’Io con i libri La biografia. Cinque vie per comprendere la vita, L’Amore, forza che trasforma e crea e Le sorgenti della salute ed è sempre attiva nel portare l’impulso della medicina antroposofica nel mondo, anche attraverso il movimento European Alliance of Initiaves for Applied Antroposophy.

Partecipa da anni come docente alla formazione in Counselling in biografia sulla base dell’Antroposofia promossa de Arte dell’Io e Umanità.



Iscrizione entro il 10 novembre 2023. L’iscrizione sarà completa nel momento in cui verrà compilato questo modulo e si invierà la copia del bonifico all’indirizzo info@artedellio.it. La quota dovrà essere saldata entro il 10 novembre 2023. In caso di annullamento entro il 11 novembre 2023, l’importo versato sarà completamente rimborsato. Dopo tale data, verrà trattenuto il 50% dell’importo versato. Nel caso in cui non si presenzierà alla master class, non si potrà richiedere alcun rimborso. Nel momento in cui non si potesse partecipare alla master class, è possibile proporre il nominativo di una persona che utilizzerà l’iscrizione.