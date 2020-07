Lonato in Festival

Sarà un'edizione un po' anomala, a causa del Coronavirus e delle nuove regole di distanziamento sociale, ma a Lonato la magia non può attendere: torna infatti anche quest'anno l'atteso festival del circo contemporaneo.



Quattro fine settimana di agosto nel parco della Rocca con quattro tra le più prestigiose compagnie italiane: dal 31 luglio al 2 agosto la compagnia Ne a Ne con lo spettacolo “Incident”, dal 7 al 9 agosto il Circo El Grito con la nuova produzione “Malamat”, dal 14 al 16 agosto il collettivo Side Kunst Cirque con lo spettacolo “Domoi” e dal 21 al 23 agosto il gradito ritorno di Circo Zoé con “Naufragata”.

"Di fatto una bella rassegna, nell’arena allestita nel parco ai piedi della Rocca, per riprendere a divertirci, buttandoci alle spalle questi mesi di fatica, ma con prudenza - scrivono gli organizzatori -. Dovrete essere pazienti nel rispettare le prescrizioni sanitarie che ci impongono la prenotazione obbligatoria, il distanziamento sociale (tranne che per familiari e conviventi), l’uso della mascherina, dei disinfettanti per le mani e la misurazione della temperatura corporea".



Riconfermate anche gli appuntamenti nelle frazioni per non interrompere un rapporto molto atteso, che si protrae da molti anni. Il festival sarà l’11 agosto a Sedena con la giocoleria di Pietro Morea, il 12 agosto a Centenaro con le marionette di Francesca Zoccarato, il 18 agosto a Lonato 2 la giocoleria con Giovanni Gaole e il 19 agosto a Esenta le marionette di El Bechin.



L'edizione in forma ridotta di quest'anno sarà comunque solo una pausa, per tornare nel 2021 con un'edizione speciale per una grande ripartenza, naturalmente sempre all'insegna del divertimento.