Lonato: il carnevale del Podestà

Per trasformarsi nel quattrocentesco padrone di casa, il podestà, i partecipanti utilizzeranno stoffe e tessuti per creare un magnifico abito decorato con l'araldo della casata nobiliare. L'idea per lo stemma nascerà osservando gli emblemi dipinti nella Galleria. E con le foglie... si darà vita ai coriandoli della festa!





Costo: euro 8