Lonato: halloween in rocca, avventure nel castello infestato

La rocca di Lonato è stata infestata da oscuri personaggi come la strega Malaconca, orchi, trolls, licantropi e pipistrelli: è necessario l'aiuto urgente di grandi e piccini per liberarla. Divisi per fasce di età i bambini dai 5 ai 12 anni si trasformeranno in folletti, fate, fauni, streghe e stregoni per sconfiggere gli oscuri ospiti e svelare l'antico mistero del castello.