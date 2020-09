Lonato del Garda: visite guidate alla Fornace Romana

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020 le Fornaci Romane di Lonato del Garda propongono speciali visite guidate a cura dei soci dell'Associazione La Polada. Le visite si terranno nei seguenti orari: 10.30, 11.30, 15, 16. Per aderire è consigliabile la prenotazione contattando l'Infopoint di Lonato del Garda (aperto tutti i giorni dalle 10 alle 16) al numero 03091392226 o via mail info@lonatoturismo.it



Sono previsti al massimo 10 partecipanti per turno.

Si raccomanda di presentarsi 10 minuti prima della visita, muniti di mascherina, per la registrazione obbligatoria dei propri dati anagrafici.



L'ingresso all'antiquarium è a pagamento:

- intero 2,00 €

- ridotto 1,00 € (minori di 14 anni, over 65, possessori biglietto d'ingresso alla Fondazione Ugo Da Como)



L'antiquarium sarà in ogni caso aperto con orario continuato dalle 10 alle 17.