Lonato: Esenta, il borgo e le sue cascine

Nell'ambito del progetto di ricerca e valorizzazione "Garda Rurale", ideato da L.A.C.U.S. in collaborazione con l'università di Brescia, per conoscere le testimonianze dell'identità culturale locale, si svolge questo primo esclusivo appuntamento con una visita guidata tra le cascine storiche e le corti rurali del borgo di Esenta di Lonato del Garda aperte per la prima volta. Con operatori culturali che saranno guide d'eccezione; la visita si concluderà con un momento conviviale e assaggi di prodotti del territorio. La partecipazione è gratuita e riservata ad un numero massimo di 50 persone.