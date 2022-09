Lonato del Garda: escursione al Monte Bondone

€ 36,00 per iscritti all’associazione - € 39,00 per i non iscritti.

Uno dei più antichi e grandi delle Alpi, con una collezione che comprende circa 2.000 specie di piante di alta quota, molte delle quali a rischio d’estinzione. Più che di un giardino si tratta di un museo a cielo aperto, con migliaia di specie alpine, officinali e rarissime, molte delle quali in via d’estinzione, pronte a catturare l'occhio dello spettatore con la loro bellezza di montagna. Il Giardino è uno scrigno vivente di biodiversità e tappa imperdibile per chi è appassionato di botanica. Questo luogo è infatti uno dei più antichi e grandi delle Alpi e vanta nei suoi dieci ettari una collezione di circa 2.000 specie di piante, un tesoro inestimabile che si snoda tra aiuole rocciose, laghi, torbiere, praterie fiorite e boschi. A seguire si potrà visitare anche in erbario itinerante che si racconta attraverso il tratto di artisti botanici classici fino ad approcciare quello di artisti botanici contemporanei che interpretano e rileggono le mille sfumature di erbe e fiori montani. La mostra è un omaggio al mondo vegetale dell'area alpina e prealpina, suddivisa in due sezioni diverse e complementari la prima, più marcatamente naturalistica, la seconda invece più interpretativa.

Programma:

ore 13,00 Partenza in pullman da Lonato del Garda Presso Parcheggio AVIS – P.zza donatori di sangue

ore 15,00 – 17,00 Visita al Giardino Botanico “Le Viote” del Bondone

ore 17,00 – 19,00 Escursione a quello che resta delle torbiere del monte Bondone. Chiamata anche Palù di Bondone, è il residuo di una palude d'età tardi glaciale ed è caratterizzata da prati umidi, cariceti, erioforeti e sfagni. La zona più umida esempio di torbiera piana delle Alpi, è circondata da praterie e pascoli a nardo che vengono utilizzati anche per i bagni di fieno. Escursione semplicissima su territorio quasi pianeggiante.

ore 19,00 – 20,30 Cena al sacco presso Capanna Viote o altre strutture in loco. (cena non compresa)

ore 20,45 – 22,45 “Terrazza delle Stelle”- osservazione delle stelle con astrofilo. La cupola dell’osservatorio è realizzata in acciaio lucidato, soluzione che permette di creare un sorprendente effetto specchio: il panorama diurno e notturno si riflettono sulla cupola, metafora del rapporto tra cielo e terra, antico quanto l’uomo. Strumento principale dell’osservatorio è un telescopio riflettore da 80 cm di diametro, controllato al computer, che permette incredibili osservazioni: ad esso si affiancano altri 6 strumenti per osservare il cielo in ogni suo aspetto.

Costo totale consistente nel trasferimento in pullman, entrata al giardino botanico e osservazione delle stelle con astrofilo: € 36,00 per iscritti all’associazione - € 39,00 per i non iscritti. (per assicurazione)



Iscrizione entro lunedì 12 settembre. La gita verrà effettuata al raggiungimento di almeno 20 iscritti

Per info: Franco 348 2296592 escursionisti.lonato@gmail.com